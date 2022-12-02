Фото: ТАСС/imago/Eibner Europa/EIBNER/EXPA/Johann Groder

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

По его словам, в настоящее время заявление на получение российского гражданства подает супруга Сноудена.

Ранее сотрудник Агентства национальной безопасности США, комментируя получение гражданства России, заявил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи.

В сентябре Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ. Среди получивших российское гражданство значился также экс-сотрудник спецслужб США Сноуден.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе. Позднее адвокат экс-сотрудника спецслужб США Анатолий Кучерена отметил, что в ближайшее время получить российское гражданство планирует и супруга Сноудена.

Между тем официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что позиция Соединенных Штатов относительно Эдварда Сноудена осталась прежней. В Вашингтоне считают, что экс-сотрудник спецслужб США должен вернуться в Америку, чтобы предстать перед судом. Прайс подчеркнул, что Штаты все еще считают Сноудена своим гражданином.



США призвали Сноудена вернуться в страну и предстать перед судом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!