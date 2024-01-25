В США запретили корпорации Boeing наращивать производство самолетов серии MAX

Власти США запретили корпорации Boeing возвращаться к обычному режиму работы и наращивать производство самолетов серии MAX. Управление гражданской авиации готовит проверку всех лайнеров этого типа. Причиной стало происшествие 5 января в штате Калифорния, когда у самолета Alaska Airlines вылетел иллюминатор. Это случилось на высоте пять километров через 20 минут после взлета. Самолет совершил экстренную посадку, никто не пострадал.

Тем временем число погибших из-за оползня на юго-западе Китая возросло до 34, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ. Оползень сошел утром 22 января в горном районе страны. Для поиска и спасения людей власти мобилизовали все возможные ресурсы. Из зоны бедствия эвакуировали больше 900 местных жителей.

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