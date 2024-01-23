"Техно": мобильное приложение для знакомств разработали в России

Российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero, которое с помощью искусственного интеллекта определяет совместимость и подбирает партнеров по соционике, астрологическим параметрам, дизайну человека и другим тестам. В приложении, помимо романтических отношений, можно искать бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена.

Какие еще функции есть у приложения? Подробнее – в программе "Техно".