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Новости

23 января, 16:00

Технологии

"Техно": мобильное приложение для знакомств разработали в России

"Техно": мобильное приложение для знакомств разработали в России

"Техно": российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero

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Российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero, которое с помощью искусственного интеллекта определяет совместимость и подбирает партнеров по соционике, астрологическим параметрам, дизайну человека и другим тестам. В приложении, помимо романтических отношений, можно искать бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена.

Какие еще функции есть у приложения? Подробнее – в программе "Техно".

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