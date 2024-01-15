Ученые в России создали приложение виртуального дерматолога

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Российские ученые создали прототип приложения, способного выявлять дефекты кожи и назначать нужные препараты для лечения по снимку на мобильный телефон. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает газета "Известия".

"Особенность кожного покрова человека в том, что дефекты (кожные заболевания, признаки старения) становятся заметны с самых ранних стадий. В соответствии с медицинскими стандартами их диагностика начинается с визуального осмотра специалистом, то есть они различимы для человеческого глаза", – рассказала лидер проекта Дарья Алифанова.

По ее словам, это позволяет выявлять недостатки на коже при обезличенном анализе фотографий с помощью компьютерного зрения. Кроме того, для приложения нет особых требований к качеству снимков, и подойдут селфи, сделанные на камеру мобильного телефона.

Нейросеть будет определять состояние кожи по фотографии пользователя, сравнивать с базой и подбирать и демонстрировать подходящую группу косметики в качестве комплексной программы ухода.

Уточняется, что на данный момент приложение рассчитано на людей славянской внешности, так как нейросеть обучалась на соответствующей базе фотографий. Разработчики заявляют, что будут и дальше улучшать нейросеть и обучать ее.

Авторы приложения планируют его использование и в бизнес-сегменте совместно с производителями косметики и медицинскими центрами.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские нейросети обработали свыше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров в Ямало-Ненецком автономном округе.

По ее словам, если в первый год сотрудничества Москвы и ЯНАО к платформе подключили 5 медучреждений округа, то сегодня – уже 14.



Нейросети проанализировали свыше 11 миллионов медицинских исследований в Москве