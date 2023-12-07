Тематический "Познавательный поезд Рувики" запустили на Сокольнической линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический "Познавательный поезд Рувики" запустили на Сокольнической линии столичного метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что каждый вагон посвящен фактам о космосе, интернете, коммуникациях, архитектуре, медицине и многом другом.

"В этом составе можно узнать интересные факты из разных областей, перейти по QR-кодам и прочитать о них подробнее на сайте интернет-энциклопедии", – добавил Ликсутов.

По Сокольнической линии тематический поезд будет курсировать шесть месяцев.

Ранее два новых тематических поезда в честь Московских центральных диаметров (МЦД) запустили на двух линиях столичного метро. Поезд про МЦД-3 ездит по Арбатско-Покровской линии, а про МЦД-4 – по Сокольнической.

Пассажиры могут узнать о том, какие маршруты и пересадки появились после запуска МЦД, а также о том, какое влияние диаметры оказали на столичный транспорт.

В столичном метро появятся два тематических поезда, посвященных новым МЦД