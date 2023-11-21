Два тематических поезда в честь МЦД запустят в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Два новых тематических поезда в честь Московских центральных диаметров (МЦД) запустят на двух линиях столичного метро. Об этом сообщил телеграм-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что поезд про МЦД-3 будет ездить по Арбатско-Покровской линии, а МЦД-4 – по Сокольнической. Запустить тематические составы планируется уже 22 ноября.

Пассажиры смогут узнать о том, какие маршруты и пересадки появились благодаря запуску МЦД, а также о том, какое влияние диаметры уже оказали на транспорт Москвы, подчеркивают в пресс-службе.

"Первые два диаметра работают уже 4 года. В этом году линий стало вдвое больше. Мы запустили МЦД-3, который связал Зеленоград и подмосковный город Раменское, и МЦД-4 – он прошел через Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный Балашихи", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что пассажиры Арбатско-Покровской линии метро смогут проехать на тематическом поезде "Дальневосточный экспресс". Состав начал курсировать в метро уже в шестой раз.

В метро Москвы курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020", сообщил Сергей Собянин. По его словам, за октябрь 2023 года парк столичного метрополитена пополнился новыми 48 вагонами.

Кроме того, он сообщил, что в 2024 году новые поезда должны запустить на Замоскворецкой линии метрополитена.

Первым двум диаметрам МЦД исполнилось четыре года