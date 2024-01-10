Российский аналог "Википедии" заработает в полной версии в течение 2024 года

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Энциклопедию "Рувики", российский аналог "Википедии", после бета-теста, который завершится 15 января, запустят в полномасштабной версии. Сделать это планируют в течение 2024 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу энциклопедии сообщает газета "Известия".

В "Рувики" будет доступна персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, личный кабинет пользователя, а также видео и подкасты.

"Самыми читаемыми статьями в "Рувики" за прошлый год стали список умерших в 2023-м, эскалация арабо-израильского конфликта, льготы для участников СВО, список самых кассовых фильмов в России, военные действия на Украине, Большой театр, Москва, Украина, Международная выставка-форум "Россия", ХАМАС", – рассказали в пресс-службе энциклопедии.

В "Рувики" будут отмечаться "выверенные" и "рецензированные" статьи – над первыми работают в редакции энциклопедии, в то время как вторые подготовлены с помощью экспертов. Интерфейс российской энциклопедии был переведен на 20 языков народов России, среди которых алтайский, башкирский, бурятский, ингушский, калмыцкий и другие.

Первый замглавы комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что несмотря на то, что в "Рувики" верификацию материалов проводят реальные эксперты, в энциклопедии сохранен принцип открытости и написать статью может любой желающий. По его мнению, запуск "Рувики" гарантирует, что у граждан России есть надежный источник информации, при посещении которого можно быть уверенным в том, что пользователю не пытаются предоставить ложь или дезинформацию под видом правды.

Ранее стало известно, что сообщество "Викимедиа.ру", которое поддерживает русскоязычную версию "Википедии", закроется в РФ.

До этого в Госдуме поддержали решение Роскомнадзора убрать "Википедию" из результатов поиска в Сети. По мнению депутата Антона Горелкина, сайт нарушает требование закона о приземлении, подписанного Владимиром Путиным. Горелкин заявил, что ресурс превратился в оружие информационной борьбы против России.

"Актуальный репортаж": Минцифры планирует запустить российский аналог "Википедии"