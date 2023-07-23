"Викимедиа.ру" опровергла сообщения о блокировке "Википедии" на территории РФ

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Исполнительный директор "Викимедиа.ру", компании, которая поддерживает русскоязычную версию "Википедии", Станислав Козловский опроверг информацию о блокировке онлайн-энциклопедии на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что россияне не жаловались на проблемы с доступом к интернет-ресурсу.

"Пока ничего подобного не фиксируем. <…> Сообщений от пользователей из РФ, у которых нарушился доступ, пока не поступало", – сказал Козловский.

В 05:20 по московскому времени наблюдался кратковременный сбой на серверах, что привело к нарушению доступа к некоторым разделам "Википедии", однако проблема была оперативно решена и причины сбоя выясняются.

До этого ряд телеграм-каналов заявлял, в России якобы началась блокировка "Википедии".

Ранее Суд в Москве оштрафовал владельца "Википедии" – компанию Wikimedia Foundation – на 1,5 миллиона рублей за отказ удалять ролик про зацеперов. Росмолодежь заявляла, что данное видео является инструкцией, в которой раскрываются способы и методы зацеперов.



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