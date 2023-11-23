Суд в Москве признал законным 4 штрафа "Википедии" за неудаление фейков о СВО

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Таганский суд Москвы признал назначение четырех штрафов компании Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить статьи с фейками о СВО законным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Уточняется, что суд отклонил жалобы на решения мировых судов об удовлетворении административных протоколов в отношении Wikimedia Foundation по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ").

Сейчас в отношении "Википедии" назначено 13 штрафов в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за публикацию различной ложной информации.

Ранее компания была оштрафована по аналогичной статье на 2 миллиона рублей в августе. Также суд выписал штраф Wikimedia Foundation на 1,5 миллиона рублей за отказ удалять ролик про так называемых зацеперов.

До этого судебный участок мирового судьи Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей из-за неудаления недостоверной информации на ресурсе. Согласно материалам дела, речь идет о статье про группировку "Джамаат Таблиг" (запрещена и признана экстремистской в РФ).

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