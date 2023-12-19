Организация "Викимедиа.ру" прекратит работу в России

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Сообщество "Викимедиа.ру", которое поддерживает русскоязычную версию "Википедии", закроется в РФ. Об этом сообщил исполнительный директор организации Станислав Козловский.

"Вчера мы приняли решение закрыть "Викимедиа.ру". Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет", – цитирует его ТАСС.

Решение о закрытии, по словам Козловского, было принято из-за того, что в предстоящую пятницу, 22 декабря, его якобы признают иностранным агентом. Такую информацию он получил от ректората МГУ. Вместе с этим Козловский добавил, что больше не является сотрудником университета.

"Викимедиа.ру" занималась поддержкой вики-проектов в РФ. Организация готовила учебники и онлайн-курсы по редактированию "Википедии", а также проводила семинары, лекции и мастер-классы. Говоря об этом, Козловский высказал надежду на дальнейшую работу "Википедии" в РФ.

До этого в Госдуме поддержали решение Роскомнадзора убрать "Википедию" из результатов поиска в Сети. По мнению депутата Антона Горелкина, сайт нарушает требование закона о приземлении, подписанного Владимиром Путиным. Горелкин заявил, что ресурс превратился в оружие информационной борьбы против России.

