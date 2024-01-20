Бесплатная экскурсия для Татьян пройдет в московской усадьбе Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Обладательницы имени Татьяна смогут бесплатно посетить интерактивную экскурсию в московской усадьбе Деда Мороза 25 января. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на усадьбу.

"Такой подарок московская усадьба Деда Мороза впервые делает для именинниц в честь Татьяниного дня и подарит незабываемое путешествие в волшебный мир сказок и волшебства", – отмечается в сообщении.

Татьяны смогут побывать в "Тереме Творчества", "Тереме Снегурочки" и "Тереме Деда Мороза". Для гостей подготовят квест, задания и головоломки, а также встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой. Кроме того, Татьяны увидят коллекцию миниатюр волшебника "Елка десятилетия". Им расскажут о том, как выглядела елка в середине XIX века и чем украшали дерево в дореволюционной России.

Вместе с тем гости смогут отправиться в "Путешествие по сказочной тропе". Взрослым и детям предоставят возможность загадать желание, повязав пеструю ленточку в "Тереме желаний".

В этот день Татьянам необходимо будет показать в кассе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Акция будет проходить с 09:00 до 20:00 25 января.

Ранее стало известно, что семилетняя девочка из Катайска Полина Дмитриева стала пятимиллионной гостьей выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Теперь она вместе с семьей сможет посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Для всей семьи проведут персональную экскурсию, а также сделают памятные фотографии.

Специалисты приступили к демонтажу елей и части световых конструкций в столице