Пятимиллионной гостье выставки "Россия" покажут резиденцию Деда Мороза

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Семилетняя девочка из Катайска Полина Дмитриева стала пятимиллионной гостьей выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Теперь она вместе с семьей сможет посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщает газета "Известия".

Для всей семьи проведут персональную экскурсию, а также сделают памятные фотографии. Посещение резиденции зимнего волшебника, – это подарок, который подготовили АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и правительство Вологодской области.

Девочка вместе с семьей приехала в столицу из Курганской области, чтобы посмотреть выставку "Россия". Мама девочки Светлана Дмитриева призналась, что не может поверить в подарок, который достался им от организаторов.

"У меня слезы, смотрите, от радости и неожиданности. Мы просто поехали с семьей в отпуск. Решили погулять по выставке в Москве – все говорят, как тут красиво. И тут такое событие! Мы еще сами не верим, что это все на самом деле", – поделилась женщина своими впечатлениями.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ превысил в несколько раз ожидания организаторов. По его словам, все, что представлено на выставке, является предметом гордости. При этом политик заявил журналистам, что сам еще не успел обойти всю выставку.

В свою очередь, Владимир Путин рассказал, что выставку могут продлить после 12 апреля на летний период. Он назвал форум удачным экспериментом, во время которого удалось продемонстрировать, что было сделано в России за последние десятилетия.



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