Собянин: Москва – столица российского студенчества

В столичных вузах и колледжах обучается более 900 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что московской молодежи доступны уникальные направления обучения, инновационные площадки, образовательные программы, масштабные городские и всероссийские мероприятия. Кроме того, в Татьянин день для студентов подготовили развлекательную программу с мастер-классами, конкурсами, фестивалем, концертной программой и многим другим.

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