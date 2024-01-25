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Новости

25 января, 07:45

Новости

Собянин: Москва – столица российского студенчества

Собянин: Москва – столица российского студенчества

Новости часа: в каталоге портала поставщиков Москвы уже 2,6 миллиона наименований

Новости часа: в Москве появится крупнейший в РФ комплекс по ремонту метропоездов

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо – Собянин

Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

Собянин: на московских ярмарках можно купить продукты из 47 регионов России

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

В столичных вузах и колледжах обучается более 900 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что московской молодежи доступны уникальные направления обучения, инновационные площадки, образовательные программы, масштабные городские и всероссийские мероприятия. Кроме того, в Татьянин день для студентов подготовили развлекательную программу с мастер-классами, конкурсами, фестивалем, концертной программой и многим другим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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