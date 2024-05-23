Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице, которую выдвинули Германия и Руанда, пишет РИА Новости.

"За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались", – уточнили журналисты.

Согласно документу, 11 июля будет провозглашено Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Текст резолюции осуждает любое отрицание геноцида и прославляющих тех, кто несет за это ответственность, а также призывает государства ООН сохранять информацию о фактах насилия.

В свою очередь, постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя указал, что инициаторы документа подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. Кроме того, по его словам, у ФРГ нет никакого морального права упоминать слово "геноцид", кроме как в контексте своих преступлений.

"Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", – сказал он.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что страна выступит с "мирным разграничением" Боснии и Герцеговины. Поводом для такого решения послужило продвижение резолюции о геноциде. Политик уверен, что боснийцы унизили сербов, поэтому последние не смогут с ними жить в одном государстве.

