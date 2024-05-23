Forbes: в РФ есть 360 возможных наследников долларовых миллиардеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России насчитывается 125 долларовых миллиардеров с общим состоянием в 577 миллиардов долларов, у которых есть 360 известных детей, приводит Forbes данные на март 2024 года.

В издании сообщили, что самый богатый наследник Юсуф Алекперов – единственный сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. Сейчас его состояние оценивается в 200 миллионов долларов, однако с учетом наследия отца эта цифра может достигнуть 28,5 миллиарда.

На второе место издание поместило детей совладельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона, каждый из которых может получить по 14 миллиардов долларов. По информации СМИ, Виктория Михельсон сейчас курирует проекты в фонде поддержки российских художников V-A-C, созданном ее отцом.



В топ-3 также вошли 11-летняя дочь Тара и семилетний сын Адриан основателя "Еврохима" и "Сибирской угольной энергетической компании" Андрея Мельниченко. На каждого из наследников приходится по 11 миллиардов долларов.

В список внесены дочь и сын основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова, семеро детей владельца "Северстали" Алексея Мордашова и семь наследников главы "Норникеля" Владимира Потанина.



При этом в публикации отмечается, что рейтинг является очень условным, так как в расчетах не учитывались разные факторы, включая возможные супружеские доли.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российские миллиардеры стали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Собеседники агентств рассказывали, что сейчас они вынуждены вести бизнес только в России и строить свою жизнь на родине.

