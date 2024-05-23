Лавров: Россия готовится открыть посольства в Южном Судане и Нигере

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Россия готовится к открытию дипмиссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время приема по случаю Дня Африки, передает РИА Новости.

Ранее министр сообщал, что посольство в Сьерра-Леоне планируется открыть до конца текущего года. По его словам, дипломатическое учреждение появится в столице государства – Фритауне, однако на Африканском континенте могут открыть и другие представительства.

В конце декабря 2023-го сообщалось, что в ближайшее время РФ планирует открыть еще 2 посольства и 5 генконсульств. В частности, посольства появятся в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а генеральные консульства – в Армении, Казахстане, Узбекистане, Индонезии и на Мальдивах.