Лавров заявил, что РФ откроет диппредставительство в столице Сьерра-Леоне

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Россия до конца 2024 года планирует открыть дипломатическое представительство в африканском государстве Сьерра-Леоне. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По его информации, дипломатическое учреждение появится в столице государства – Фритауне, однако на Африканском континенте могут открыть и другие представительства.

"Все необходимые решения приняты", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время РФ планирует открыть еще 2 посольства и 5 генконсульств. В частности, посольства появятся в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а генеральные консульства – в Армении, Казахстане, Узбекистане, Индонезии и на Мальдивах.