Фонтан отремонтируют в сквере Девичьего Поля в Хамовниках

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты отремонтируют фонтан в сквере Девичьего Поля в столичном районе Хамовники. Его общая площадь достигает 1,4 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Фонтанные комплексы являются украшением города и местом отдыха москвичей и гостей столицы, поэтому было принято решение в этом году восстановить фонтан в сквере Девичьего Поля, который долгое время не работал", – подчеркнул заммэра столицы Петр Бирюков.

Фонтан установили еще в 1930 году рядом с Новодевичьим монастырем напротив Военной академии имени М. В. Фрунзе.

На сегодняшний день специалисты установили новые насосы и восстановили подачу воды в чаши фонтана. Сейчас они занимаются монтажом внутренних электросетей и энергоустановки.

С наступлением устойчивых положительных температур воздуха начнется восстановление архитектурного облика сооружения. В рамках работ планируется отремонтировать бетонные поверхности, заменить облицовку чаши, перильное ограждение и напольное покрытие, а также восстановить существовавший ранее струйный дизайн.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали подготавливать городские фонтаны к новому сезону. После консервации сооружений на зиму их конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений, проверили.

На финальном этапе будут подготовлены внешние чаши фонтанов. Все сооружения расконсервируют, промоют после зимы специальным шампунем, отрегулируют форсунки и проверят лампы внешней подсветки.

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