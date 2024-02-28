Новости регионов: более 60 тыс человек остались без воды в Армавире

Свыше 60 тысяч человек остались без воды в Армавире. Там произошла авария на водопроводе, который обеспечивает сразу несколько микрорайонов города. Специалисты устраняют последствия ЧП. Частично подачу воды восстановили – для этого задействовали резервные мощности.

В Санкт-Петербурге оттепель вызвала подтопления в нескольких районах. Вода доходит до дверей в салон автомобиля, а пешеходы вынуждены идти по оставшимся на газонах сугробам или перебираться по ограждениям. Воду пытаются убрать с помощью строительной техники. Там, где ее не хватает, привлекли дворников с лопатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.