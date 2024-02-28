Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 09:00

Происшествия

Новости регионов: более 60 тыс человек остались без воды в Армавире

Новости регионов: более 60 тыс человек остались без воды в Армавире

Новости мира: вулкан Попокатепетль извергнул тонны пепла и газа в Мексике

Новости мира: лесные пожары окружили города в Техасе

"Безопасный город": полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на МКАД

Новости регионов: новосибирские пожарные использовали лестницу, чтобы спасти 18 человек

Движение на мосту Лужники восстановили после пожара в автомобиле

Полиция оштрафовала 18-летнего водителя за опасные маневры в Мытищах

Движение транспорта на мосту в Лужниках ограничено из-за возгорания автомобиля

Новости регионов: теракт предотвратили в Запорожской области

Трубу с кипятком прорвало на северо-западе Челябинска

Свыше 60 тысяч человек остались без воды в Армавире. Там произошла авария на водопроводе, который обеспечивает сразу несколько микрорайонов города. Специалисты устраняют последствия ЧП. Частично подачу воды восстановили – для этого задействовали резервные мощности.

В Санкт-Петербурге оттепель вызвала подтопления в нескольких районах. Вода доходит до дверей в салон автомобиля, а пешеходы вынуждены идти по оставшимся на газонах сугробам или перебираться по ограждениям. Воду пытаются убрать с помощью строительной техники. Там, где ее не хватает, привлекли дворников с лопатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика