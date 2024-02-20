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20 февраля, 08:45

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Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

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Москва может предложить любителям зимних видов спорта сотни оборудованных площадок, в том числе на базе учебных заведений – это катки, стадионы, лыжные трассы и снежные горки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Когда на площадках не занимаются ученики, они открыты для всех желающих. Например, на территории Московского дворца пионеров можно покататься на беговых лыжах, а также заняться фигурным катанием или хоккеем. Для удобства посетителей оборудовали теплые раздевалки.

Всего в Москве на базе образовательных организаций есть 354 площадки для зимнего отдыха. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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