Сборная Москвы выиграла в медальном зачете всероссийской спартакиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная сборная завоевала первое место в медальном зачете Всероссийской спартакиады сильнейших по зимним видам спорта, завоевав 51 медаль. По информации портала мэра и правительства Москвы, в копилке города оказалось 18 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых медалей.

В итоге столица забрала 16% от общего числа медалей, при этом у сборной города также оказалось 17% от общего количества всех золотых медалей, разыгранных на спартакиаде.

Уточняется, что сборная Москвы включала в себя 275 человек, из которых 206 – спортсмены, а еще 69 – тренеры и другие специалисты. Больше всего в столичной команде было мужчин-спортсменов – 123 человека, при этом число женщин в сборной составило 83 человека.

В результате спортсмены, представлявшие город, смогли поучаствовать во всех 16 видах спорта, включенных в программу спартакиады сильнейших. Причем в командном зачете в пяти дисциплинах столичная сборная смогла занять первое место. Это альпинизм (ски-альпинизм), бобслей (скелетон), конькобежный спорт, фигурное катание и сноуборд.

Вторые места остались за столичными спортсменами в трех видах спорта – конькобежном спорте (шорт-треке), санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. Кроме того, третьи места остались за Москвой также в лыжных гонках и фристайле.

"В состязаниях по горнолыжному спорту и бобслею столичные команды были на четвертом месте. Пятое место команда Москвы заняла в лыжном двоеборье, седьмое – в соревнованиях по хоккею (женщины) и керлингу. В биатлоне москвичи оказались на 11-м месте", – рассказали в пресс-службе.

На спартакиаде город представляли известные спортсмены – Аделия Петросян, Александра Степанова, Иван Букин, Роман Репилов и Карим Халили. Самым результативным участником команды по числу завоеванных наград оказалась конькобежка Александра Саютина, получившая 3 золотых и 1 серебряную медали.

Всего на состязаниях среди 2 500 спортсменов из 33 субъектов РФ разыграли 107 комплектов наград. В соревнованиях принимала участие и команда Белоруссии, которая состязалась вне зачета.

Спортивное состязание прошло в Краснодарском и Красноярском крае, Челябинской, Свердловской и Тюменской областях с 8 по 18 февраля. Уточняется, что под таким названием спартакиада среди сильнейших спортсменов состоялась впервые.

Ранее также стало известно, что на втором месте в общем медальном зачете оказалась сборная из Санкт-Петербурга. Спортсмены Северной столицы забрали 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. На третьем месте с 12 золотыми, 11 серебряными и 11 бронзовыми наградами оказалась сборная Московской области.

По данным организаторов, биатлонный турнир стал самым популярным видом спорта на спартакиаде. Всего эти соревнования суммарно посетили 72 984 зрителя. На втором месте оказались соревнования по фигурному катанию – 27 875 зрителей, а третьим стал женский хоккей с 19 267 зрителями.

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