Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:59

Транспорт

Движение вновь перекрыто на ряде столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта вновь временно перекрыто на ряде столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время нет движения на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Бусиновской эстакады по направлению в область и в районе этой же эстакады, но на внешней стороне МКАД.

Также нельзя проехать по съезду с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область, по съезду на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) в центр и по самому шоссе в область.

"Будьте внимательны при планировании маршрута", – посоветовали в пресс-службе департамента.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказывали, что интенсивность трафика в городе оценивается в 6 баллов. Временные затруднения не исключены на участках внутренней стороны ТТК, Ленинградского проспекта, а также Ленинградского шоссе.

Поэтому водителей призвали заранее планировать свой маршрут или пересесть на общественный транспорт, включая метро, МЦК и МЦД.

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

Читайте также


транспортперекрытиягород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика