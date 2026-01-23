Движение вновь перекрыто на ряде столичных улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта вновь временно перекрыто на ряде столичных улиц. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время нет движения на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Бусиновской эстакады по направлению в область и в районе этой же эстакады, но на внешней стороне МКАД.

Также нельзя проехать по съезду с улицы Алабяна на Ленинградское шоссе по направлению в область, по съезду на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) в центр и по самому шоссе в область.

"Будьте внимательны при планировании маршрута", – посоветовали в пресс-службе департамента.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказывали, что интенсивность трафика в городе оценивается в 6 баллов. Временные затруднения не исключены на участках внутренней стороны ТТК, Ленинградского проспекта, а также Ленинградского шоссе.

Поэтому водителей призвали заранее планировать свой маршрут или пересесть на общественный транспорт, включая метро, МЦК и МЦД.

