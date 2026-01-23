Форма поиска по сайту

23 января, 16:28

Транспорт

Ограничения сняты на перекрытых ранее улицах Москвы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Движение вновь доступно для автомобилистов на ряде ранее перекрытых улиц в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь можно проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, внутренней стороне МКАД от улицы Свободы до Ленинградского шоссе и внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, а также по Московскому скоростному диаметру (МСД) в районе Бусиновской эстакады.

Движение открыто на дублере Ленинградского проспекта в районе дома № 3, строения № 1, по направлению в центр, на Ленинградском проспекте по направлению в центр перед съездом на Третье транспортное кольцо (ТТК) и на съезде с этого проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра.

Кроме того, вновь можно проехать по съезду с внутренней и внешней сторон ТТК в районе Бегового тоннеля на Ленинградский проспект по направлению в область, по Оружейному переулку и Большому Каменному мосту по направлению в центр.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), интенсивность трафика в городе оценивается в 6 баллов. Уточняется, что интенсивное движение пока сохраняется в центральной части города, включая Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую улицы, а также улицу Знаменку.

Кроме того, временные затруднения в движении транспорта не исключены на внутренней стороне ТТК от улицы Беговой до улицы Алабяна, на Ленинградском проспекте в районе Белорусского вокзала по направлению в центр, на Ленинградском шоссе в районе Волоколамского тоннеля.

"Обращаем внимание водителей, что вечером возможен повтор ограничений. Перед поездкой планируйте свой маршрут или отдайте предпочтение городскому транспорту: метро, МЦК, МЦД", – призвали в Дептрансе.

Ранее корректировки в движении были введены на участках улицы Плющева. Там для проезда и парковки закрыта одна или две полосы в зависимости от даты и времени. Меры актуальны до 30 января. Кроме того, ограничен проезд транспорта на нескольких участках улицы Амурской. Корректировки в движении сохранятся до 10 июня.

Время в пути в центральной части Москвы увеличилось до 30 минут

