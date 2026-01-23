Пропавший в Красноярске подросток передал мошенникам 3 млн рублей, украденные у отца

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Пропавший в Красноярске подросток передал украденные у отца 3 миллиона рублей мошенникам, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ведомстве отметили, что следователи совместно с оперативными службами установили местонахождение 14-летнего подростка. Он находился в квартире в Красноярске, арендованной неизвестными, вместе с малознакомой девушкой. Уточнялось, что угрозы его жизни и здоровью нет.

По версии следствия, 22 января подросток, действуя по указаниям неизвестных, похитил из своего дома 3 миллиона рублей, принадлежавших его отцу, после чего ушел из жилища вместе с девушкой, приехавшей из другого города.

Полученные деньги были переданы мошенникам. Затем на телефон отца подростка в мессенджере поступило сообщение о похищении с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников.

В ходе расследования при взаимодействии с полицией были установлены автомобиль и водитель такси, на котором передвигались молодые люди, а также другие свидетели.

В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел для допроса. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению. Кроме того, возбуждено уголовное дело о похищении.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез вечером 22-го числа, покинув дом с неизвестным человеком. Отец ребенка также сообщил, что из его сейфа пропали 3 миллиона рублей.

Позднее неизвестные сообщили мужчине, что похитили ребенка, и потребовали выкуп. Спустя время ребенка нашли живым в арендованной квартире. Кроме того, стало известно, что подросток и 18-летняя девушка, которая его сопровождала, были под влиянием мошенников.