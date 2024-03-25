Свыше 1,6 млн единиц образовательного контента собрано в МЭШ

Обучение столичных школьников становится эффективнее благодаря платформе МЭШ, в которой собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. Это учебные пособия, видеоуроки, рабочие тетради, приложения, тестовые задания и литературные произведения.

Ученики, родители и педагоги могут обращаться к платформе в любое время и с любых устройств. Всего возможностями МЭШ пользуются более 3 миллионов жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.