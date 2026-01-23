Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 16:41

Туризм

В Russpass доступны зимние экскурсии с аттестованными гидами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Зима в Москве" цифровой сервис Russpass представил новую подборку тематических экскурсий, которые проведут аттестованные гиды. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Пользователям доступны на выбор как короткие вечерние прогулки по украшенному городу, так и многодневные путешествия. Маршруты, как уточняется, разрабатывались с учетом интересов москвичей и туристов и охватывают ключевые достопримечательности столицы.

До конца февраля гид Юлия Каркушко будет проводить экскурсию "Новогодняя Москва: огни, истории и панорама праздника". Участников ждет прогулка по центральным улицам с рассказами о рождественских традициях, особенностях советского Нового года и историями праздничного оформления города.

Желающие совместить прогулку с памятными кадрами смогут посетить экскурсию "Зимняя феерия – снег и сказки. Фотопрогулка по центру Москвы". Аттестованный гид Константин Захаров проведет маршрут от Большого театра до Московского Кремля и расскажет, когда в России начали отмечать Новый год, как появилась традиция дарить подарки и почему главным символом праздника стала елка.

Фотограф Андрей Митин сделает профессиональные снимки, которые останутся в семейном архиве.

Еще один маршрут посвящен праздничной ВДНХ. Гид с более чем 15-летним опытом Фатима Богатова вместе с гостями экскурсии отправится на зимнюю прогулку по территории выставки, где до 1 марта работает один из крупнейших в Европе катков. Также в этой локации регулярно проходят утренние зарядки под диджей-сеты, а также благотворительные и инклюзивные фестивали.

Выбрать подходящую экскурсию станет удобнее благодаря встроенной в Russpass функции прогноза погоды до 10 дней. Пользователи смогут заранее узнать температуру воздуха, скорость ветра и вероятность снегопадов, чтобы спланировать маршрут и подготовиться к прогулке.

Кроме экскурсий с гидами, сервис предлагает маршруты для самостоятельных прогулок. Среди них – "От "Зарядья" до "Эрмитажа": прогулка по нарядной Москве", "Снежные приключения в "Коломенском", "Спортивный день в снежных декорациях", "В гости к Деду Морозу: куда сходить зимой с детьми", "Заходите на огонек! Где попробовать зимнее меню в Москве", "Копытце на удачу: где искать символ 2026 года в Москве" и другие варианты зимнего досуга в столице.

Ранее сообщалось, что 24 января в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" откроется выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Посетителям представят портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий.

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
туризмгород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика