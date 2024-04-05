Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Маршруты наземного транспорта в районе Белорусского вокзала изменятся 6 апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Изменения будут действовать с 10:00 до окончания Парада трамваев и выставки ретротранспорта, то есть примерно до 17:00.

Трамваи № 7 вместо Белорусского вокзала будут ходить до метро "Новослободская". Вместо трамваев пассажиров просят пользоваться Кольцевой линией метро.

Кроме того, с 10:40 автобусы 905, т70, 27, 345 и 384 вместо Белорусского вокзала поедут до остановки "МЦД Белорусская" с разворотом под Тверским путепроводом.

Торжественный ход парадной колонны исторических трамваев по Лесной улице 6 апреля завершится открытием выставки ретротранспорта на площади Тверская Застава. Парад начнется в 11:00. Трамвайные вагоны прибудут на старт от депо имени Русакова, поэтому зрители смогут увидеть их у станций метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская" и "Проспект Мира", а также на Достоевской улице и площади Борьбы.

В 11:15 трамваи прибудут на Тверскую Заставу, далее здесь начнется выставка исторических вагонов, а на соседней парковке у Белорусского вокзала покажут уникальные ретроавтомобили. После завершения парада на площади начнется концерт, в котором примут участие артисты проекта "Музыка в метро", академический хор Московского метрополитена и музыкальная группа "Мираж".