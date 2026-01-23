Форма поиска по сайту

23 января, 16:43

Город

Московские ярмарки стали популярны у фермеров и жителей столицы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные ярмарки быстро стали популярными не только среди покупателей, но и среди фермеров, которые поставляют на прилавки экологически чистые продукты. Об этом сообщила "Газета.ру".

"Московские ярмарки" доступны три дня в неделю, с пятницы по воскресенье. Там можно приобрести сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию, мед, редкие угощения.

Сейчас на прилавках находится продукция участников новой зимней сессии ярмарок, которые успешно прошли отбор и привезли фермерскую продукцию. Они будут работать в павильонах до 5 апреля, но при наличии свободных мест все еще принимаются дополнительные заявки от производителей по всей России. Участие в проекте бесплатное.

Текущая заявочная кампания стала первой, проведенной по обновленным правилам. Главные из них касались повышения прозрачности и гарантии качества продукции. Например, теперь нужно указывать данные всех продавцов, а для физлиц заявителем может быть либо собственник земельного участка, где вырастили продукцию, либо арендатор по долгосрочному договору.

"Эти меры обеспечивают полную прослеживаемость происхождения товаров и укрепляют доверие покупателей, которые получают продукцию напрямую от фермера", – рассказала начальник отдела пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасия Костяникова.

Зимой на прилавках, кроме молока и мяса, также представлен большой выбор корнеплодов и свежих овощей, выращенных в теплицах. В их числе томаты, огурцы, зелень, перцы. Как рассказала нижегородский фермер Оксана Тюмина, зимой ее семья в основном торгует соленьями, но остаются и свежие овощи, которые долго хранятся.

"Все со своего огорода. Земля, на которой мы выращиваем овощи, принадлежит моему сыну. После новых изменений заявку на участие подавал он, а нас с отцом, так как за прилавком мы стоим по очереди, нужно было вписать как продавцов", – добавила Тюмина.

Все павильоны "Московских ярмарок" оснащены всем необходимым: торговым и холодильным оборудованием, отоплением, системами вентиляции и кондиционирования.

"Мы привозим овощи, фрукты и соленья из Дербентского района Дагестана. В таких условиях товар, конечно, сохраняется лучше", – считает участница "Московской ярмарки" Александра Боева.

В целом в рамках кампании места распределили по всей Москве. Самому юному фермеру оказалось 18 лет, а самому пожилому – 72 года. По словам фермера Натальи Самоделкиной, ранее она торговала на тентовой ярмарке, а теперь торгует в крытом круглогодичном павильоне. Для овощей, которые она привозит из подмосковных Луховиц, это отлично.

"Конечно, витрины для прохожих теперь не так заметны, но у меня много постоянных покупателей, которые легко находят нас и здесь, а за ними приходят и новые посетители", – считает фермер.

Ее слова подтверждает и производитель из Нижегородской области Роман Чахлов. Между двух форматов, тентового и крытого павильона, он однозначно выбирает второй. Теперь не нужно стоять на холоде в мокром снегу, а покупатели заходят погреться и уходят уже с покупками.

Задать вопросы по подаче заявок можно по телефону технической поддержки 8 (495) 539-55-55 либо по телефонам горячей линии департамента торговли и услуг Москвы 8 (495) 624-82-31, либо ГБУ "Московские ярмарки" 8 (499) 128-76-37.

Для гостей и жителей города до конца февраля открыты праздничные ярмарки "Московских сезонов". Их можно найти как в центре города, так и в округах. Торговые площадки предлагают большой выбор товаров. Там можно купить подарки для близких и попробовать интересные блюда, сладости, а также горячие напитки. Одна из самых популярных ярмарок находится на Манежной площади.

