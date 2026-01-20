На ярмарках Москвы можно найти сыры более чем из 20 регионов России

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

На столичных межрегиональных ярмарках и ярмарках выходного дня горожане могут найти сыры из более чем 20 российских регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На прилавках представлены как популярные мировые сорта, так и совершенно новые, авторские. Есть козий сыр, рассольные сыры в греческом стиле, продукты, приготовленные по старинным монастырским рецептам. А также овечьи, козьи и популярные коровьи.

Все сыры имеют особую историю. Новгородский аппенцеллер, представленный на ярмарках, был сделан по рецепту из Швейцарии и получил первое место в международном конкурсе, который проходил в Актау. Рассольный чанах делают, применяя популярный кавказский метод, – он созревает в кувшинах из глины.

Можно найти и пекорино, который приготовлен из молока овец породы лакон, которые живут у фермеров из Самары. Представитель производства Виктория Клиджян рассказала, что вкус готового продукта может зависеть от настроения овец, поэтому на ферме тщательно следят за их питанием. Летом они употребляют пшеницу, кукурузу, мелиссу и овес. А зимой им дают гранулы, изготовленные из тех же культур.

Приходя на ярмарку, покупатели могут лично пообщаться с фермерами-производителями. С выбором помогают определиться сертифицированные фромажье, которые могут рассказать о рецепте, вкусе и методике производства.

Рязанский сыровар Валерия Матова активно развивает сырную культуру. Практически на каждом этапе ее производства необходима ручная работа. На ярмарке в Хорошевском районе она представляет в том числе халуми для гриля, камамбер, реблошон, манчего.

Орацио Спаккавенто из Италии на протяжении 16 лет создает сыры, применяя традиционные итальянские рецепты. Его продукция представлена на межрегиональной ярмарке на Рублевском шоссе. Он отметил, что в России есть все условия для приготовления сыров мирового уровня. А на ярмарках можно вдохновиться во время общения с посетителями, чтобы создать что-то уникальное.

Новый сезон межрегиональных ярмарок открылся в Москве 13 января, а 16-го числа начали работать ярмарки выходного дня. На них представлены натуральные продукты более чем из 40 регионов России.

Межрегиональные ярмарки можно посетить со вторника по воскресенье. Они находятся в крытых павильонах с системами отопления, вентиляции, кондиционирования, торговым и холодильным оборудованием. Ярмарки выходного дня работают с пятницы по воскресенье.

