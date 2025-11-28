На московской ярмарке появилась "космическая" рыба

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыба из Астрахани представлена на межрегиональной ярмарке на северо-востоке Москве. Об этом сообщает ИА Регнум.

При этом примерно 60% консервов, которые производит астраханское предприятие, входит в обязательный рацион питания экипажа Международной космической станции.

В настоящее время основанное в 1998 году предприятие в Астрахани производит свыше 100 наименований рыбы – от воблы до осетровой икры. Продукция выпускается по традиционным советским стандартам при строгом контроле качества.

Пристальное внимание сотрудники предприятия уделяют консервам для бортового питания экипажа МКС. Они производятся в специальном помещении с соблюдением санитарных норм. Для создания необычных вкусов используются ГОСТы и собственные разработки завода.

Вся продукция проходит проверку во внутренней лаборатории, а после отправляется на дополнительный контроль в специальные экспериментальные центры. К консервам для космонавтов предъявляется сразу несколько требований: от предоставления санитарно-эпидемиологических заключений и до минимального срока годности в 200 суток.

Помимо этого, для экспертизы важна и репутация продукции на рынке за последние годы. Затем консервы проверяют на длительность хранения при разных температурных режимах. Только после этого принимается решение о допуске продукции.

Начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии – филиала Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Ведерников объяснил, что рыба в рационе экипажа МКС важна для обеспечения гастрономического разнообразия. Кроме того, она помогает поддерживать в тонусе психическое состояние космонавтов.

"В рацион космонавтов входят консервы из осетра, белуги, лосося, форели, сельди, судака, карпа и щуки. В дополнительные наборы продуктов космонавты заказывают консервы из северных видов рыб, таких как язь, сырок, пыжьян, муксун и чир", – добавил Ведерников.

На ярмарке представлены как повседневные, так и деликатесные продукты. Горожане могут купить астраханскую воблу, копченого сома, черную икру, стерлядь, осетровые молоки, белугу, рыбные паштеты и рулеты, а также классический форшмак и "каспийский залом" (крупную сельдь).

Качество и свежесть продуктов, которые привозят более чем из 40 регионов России, проверяют перед отправкой на прилавок специалисты государственной ветеринарной службы Москвы. Летом 2025 года посетители ярмарок выходного дня и межрегиональных площадок приобрели примерно 5,5 тысячи тонн продукции.

Ранее межрегиональные ярмарки столицы начали продавать мясные изделия из Бердянска. На ярмарках в районах Алтуфьевском, Бабушкинском, Орехово-Борисово Северном и Южное Медведково можно купить вареные, сырокопченые, сыровяленые колбасы, а также сосиски, сардельки и деликатесы из мяса птицы и свинины.

