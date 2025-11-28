Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 23:07

Город

На московской ярмарке появилась "космическая" рыба

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыба из Астрахани представлена на межрегиональной ярмарке на северо-востоке Москве. Об этом сообщает ИА Регнум.

При этом примерно 60% консервов, которые производит астраханское предприятие, входит в обязательный рацион питания экипажа Международной космической станции.

В настоящее время основанное в 1998 году предприятие в Астрахани производит свыше 100 наименований рыбы – от воблы до осетровой икры. Продукция выпускается по традиционным советским стандартам при строгом контроле качества.

Пристальное внимание сотрудники предприятия уделяют консервам для бортового питания экипажа МКС. Они производятся в специальном помещении с соблюдением санитарных норм. Для создания необычных вкусов используются ГОСТы и собственные разработки завода.

Вся продукция проходит проверку во внутренней лаборатории, а после отправляется на дополнительный контроль в специальные экспериментальные центры. К консервам для космонавтов предъявляется сразу несколько требований: от предоставления санитарно-эпидемиологических заключений и до минимального срока годности в 200 суток.

Помимо этого, для экспертизы важна и репутация продукции на рынке за последние годы. Затем консервы проверяют на длительность хранения при разных температурных режимах. Только после этого принимается решение о допуске продукции.

Начальник отдела космического питания Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии – филиала Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Андрей Ведерников объяснил, что рыба в рационе экипажа МКС важна для обеспечения гастрономического разнообразия. Кроме того, она помогает поддерживать в тонусе психическое состояние космонавтов.

"В рацион космонавтов входят консервы из осетра, белуги, лосося, форели, сельди, судака, карпа и щуки. В дополнительные наборы продуктов космонавты заказывают консервы из северных видов рыб, таких как язь, сырок, пыжьян, муксун и чир", – добавил Ведерников.

На ярмарке представлены как повседневные, так и деликатесные продукты. Горожане могут купить астраханскую воблу, копченого сома, черную икру, стерлядь, осетровые молоки, белугу, рыбные паштеты и рулеты, а также классический форшмак и "каспийский залом" (крупную сельдь).

Качество и свежесть продуктов, которые привозят более чем из 40 регионов России, проверяют перед отправкой на прилавок специалисты государственной ветеринарной службы Москвы. Летом 2025 года посетители ярмарок выходного дня и межрегиональных площадок приобрели примерно 5,5 тысячи тонн продукции.

Ранее межрегиональные ярмарки столицы начали продавать мясные изделия из Бердянска. На ярмарках в районах Алтуфьевском, Бабушкинском, Орехово-Борисово Северном и Южное Медведково можно купить вареные, сырокопченые, сыровяленые колбасы, а также сосиски, сардельки и деликатесы из мяса птицы и свинины.

"Новости дня": продукты из Башкирии завезли на московскую ярмарку в районе Вешняки

Читайте также


городеда

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика