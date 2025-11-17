На московских ярмарках можно найти деликатесы из конины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На прилавках столичных ярмарок представлены деликатесы из конины, которые предлагают фермерские хозяйства из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Например, на ярмарке в Вешняках на Кетчерской улице продается конина из Башкирии. Часто покупатели интересуются колбасой из рубленой конины с земляникой, медом и мятой – ее придумал местный технолог. Также там есть и классические угощения: бастурма, копченый жир, "Купеческая" и "Салаватская" колбасы.

Участник ярмарки Роман Максимов подчеркнул, что вся представленная продукция из Башкирии является натуральной и экологичной. Он добавил, что конскую колбасу, бастурму и казылык изготавливают, соблюдая традиционные рецепты и технологии. Вся продукция проходит проверки качества и имеет необходимые сертификаты.

А в Кузьминках, на ярмарке на Волгоградском проспекте, свои деликатесы представляет Мордовия. На прилавках можно найти вареную тутырму в натуральной оболочке, сыровяленую колбасу курхан, а также казылык.

Участник ярмарки Максим Волковский рассказал, что в ассортименте также суджук, копченая грива коня, салями. По его словам, производители не только сохраняют традиционную рецептуру, но и экспериментируют. Например, добавляют мордовский мед в казылык. Покупатели могут приобрести продукцию как большим куском, так и нарезкой.

Отмечается, что конина является гипоаллергенным мясом, которое легко усваивается. Кроме того, в ней содержится белок, железо, аминокислоты и витамины.

Ранее на московских ярмарках выходного дня появились первые мандарины. Обычно их доставляют в Москву из Крыма и Краснодарского края. Среди популярных сортов – миниатюрный сладкий "карлик", немного кислые мандарины без косточек сорта "юбилейный" и "уншиу", кожура которых будет зеленоватой даже у спелого плода.

