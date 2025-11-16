Первые мандарины появились на московских ярмарках выходного дня

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Российские фермеры привезли первые мандарины на столичные ярмарки выходного дня, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мандарины обычно поспевают в южных регионах страны к 18 ноября, Дню рождения Деда Мороза. В российскую столицу фрукты доставляют из Крыма и Краснодарского края. Среди популярных сортов миниатюрный сладкий "карлик", кисленькие мандарины без косточек сорта "юбилейный" и "уншиу", чья кожура будет зеленоватой даже у спелого плода.

Производители перед покупкой советуют обращать внимание на кожуру – она должна быть упругой и без вмятин. Качественный продукт можно узнать по насыщенному аромату. Кроме того, при комнатной температуре мандарины будут сочными еще около недели. Но для более длительного хранения их лучше поместить в холодильник.



Фрукты позволяют поддержать иммунитет в холодное время года, так как содержат витамины С, А и группы В. Также они создают новогоднее настроение. Кроме того, на столичных ярмарках проходит ежегодная акция "Подвешенный мандарин".

Всего на московских ярмарках можно найти продукты из свыше чем 40 регионов страны. Только за прошлое лето площадки посетили 4 миллиона человек, которые купили почти 5,5 тысячи тонн продукции.

Ранее на ярмарках Москвы выходного дня появились соленые и маринованные грибы. Там можно найти грузди, рыжики, опята, белые и маслята. На одной из ярмарок на западе Москвы маслята продает Светлана Шершнева из Рязанской области, а другая участница ярмарки на юго-западе города Лариса Никульча привозит заготовки из грибов, которые были собраны в рязанских лесах.

