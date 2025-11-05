Участники проекта "Уличный артист" смогут выступить на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники проекта Московского продюсерского центра "Уличный артист" теперь смогут выступать на столичных ярмарках, передает портал мэра и правительства столицы.

Выступления можно будет увидеть по адресам улица Юных Ленинцев, владение 52, Россошанский проезд, владение 8, корпус 2.

Как отметила пресс-секретарь московских ярмарок Анастасия Костянникова, это станет прекрасным дополнением к атмосфере.

"Создание мультиформатных точек притяжения, где горожане могут не только купить качественные продукты, но и насладиться искусством и даже продемонстрировать свои таланты, – результат совместной работы с департаментом культуры города Москвы", – рассказала Костянникова.

Каждое место для выступлений вмещает максимум по 3 артиста. Исполнители могут использовать только 1 медный духовой инструмент и должны обходиться без акустических ударных установок.

Чтобы выступить на сцене ярмарки, нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru и забронировать площадку на странице проекта "Уличный артист".

