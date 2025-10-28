Корни петрушки, сельдерея и пастернака появились на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Корни петрушки, сельдерея и пастернака появились на прилавках московских ярмарок, передает портал мэра и правительства столицы.

Фермер Игорь Бетин, работающий на ярмарке выходного дня на Волгоградском проспекте, более 20 лет выращивает эти корнеплоды на черноземных землях в селе Солдатская Духовка Тамбовской области.

По его словам, для этих культур нужна рыхлая земля, влага и терпение. Особенно капризным мужчина назвал сельдерей, который любит тепло, но не жару, и при должном уходе дает хороший урожай. Бетин отметил, что по форме корни пастернака и петрушки похожи. Однако у первого кончик тупее, а запах слаще, чем у второго.

"Чтобы понять наверняка, нужно понюхать – аромат пастернака сложно перепутать, он особенный", – подчеркнул фермер.

Из осенних корнеплодов пастернак самый светлый, с конической формой, сельдерей более крупный и округлый, а петрушка – более вытянутая. Вкус у каждого разный. Например, у пастернака он сладковатый, с ореховым послевкусием, у сельдерея – яркий и пряный, у петрушки – мягкий, а ее аромат более тонкий.

В этих корнеплодах содержатся клетчатка, витамины группы В, калий и магний. Пастернак укрепляет сердце и сосуды, сельдерей – выводит лишнюю жидкость из организма и улучшает пищеварение, а корень петрушки, богатый эфирными маслами, действует как природных энергетик.

В дореволюционной России эти корни использовали в тушеных блюдах и наваристых бульонах. В советское время они служили основой бюджетных и питательных блюд в столовых. Сейчас повара добавляют пастернак в крем-супы, сельдерей – к красному мясу и в овощные пюре, а корень петрушки – в заливное.

Для сохранения пользы и вкуса Бетин рекомендовал брать плотные твердые корни, без трещин и вмятин. Хранить их нужно в темном прохладном месте. Так корнеплоды останутся свежими и ароматными.

Кроме того, на столичных ярмарках начался сезон хурмы, которую привозят из Крыма, Краснодарского края и Дагестана. Плод является ценным источником полезных нутриентов. Одна спелая хурма среднего размера содержит до 40% суточной нормы бета-каротина.