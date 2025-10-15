На московских ярмарках появились малина и клубника ремонтантных сортов

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Прилавки московских ярмарок пополнились ремонтантными сортами малины и клубники из Липецкой области. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В этом сезоне на ярмарках представлены сорта клубники "елизавета II" и "мурано". Также посетители могут найти малину сортов "джоан джей", "полана" и "полька".

Ремонтантные сорта устойчивы к перепадам температуры. Их сезон может продлиться до конца октября или даже до ноября при благоприятных погодных условиях. Урожай клубники собирают до первых холодов, а малины – до минус 4 градусов. Для сохранения целостности ягод сбор проходит вручную.

Осенью эти плоды помогают поддерживать иммунитет. В малине содержится витамин C, а также антиоксиданты и магний. А в клубнике много калия и фолиевой кислоты. На зиму их можно перетереть с сахаром или заморозить, так они сохранят вкус и полезные свойства.

С 10 октября столичные ярмарки выходного дня перешли на зимний режим работы. Они будут открыты с 08:00 до 20:00. Также в павильонах проходит замена тентовых конструкций, которые спасают посетителей от непогоды.

