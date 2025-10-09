Ярмарки выходного дня в Москве перейдут на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ярмарки выходного дня в Москве с 10 октября переходят на зимний режим работы. Они будут открыты с 08:00 до 20:00, передает портал мэра и правительства столицы.

Время работы меняется в зависимости от сезона для удобства горожан. В холодное время года темнеет раньше. Также на открывающиеся рано ярмарки можно заглянуть перед работой.

Сейчас на московских ярмарках постепенно происходит замена тентовых конструкций всесезонными павильонами. Они начали появляться с февраля 2024 года. Павильоны спасают от непогоды в любое время года и положительно влияют на спрос.

Ярмарки выходного дня работают по всей Москве, они расположены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах.

Продукты на прилавки поставляют более чем из 40 регионов России. За прошедшее лето ярмарки и межрегиональные площадки посетили 4 миллиона человек и купили почти 5,5 тысячи тонн продукции.

Ранее в Москве завершилось распределение мест на ярмарках выходного дня в осенне-зимний период. Заявки принимались на протяжении 5 дней. Всего было распределено около 1 000 мест в 46 районах столицы. Фермеры смогут продавать свою продукцию на столичных ярмарках с 10 октября по 28 декабря.