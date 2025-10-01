Сезон работы бахчевых развалов завершился в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Бахчевые развалы завершили работу в Москве. Их число с августа достигло более 220, сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Арбузы и дыни в город привозили фермеры из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края.

Как подчеркнули в департаменте, горожанам и туристам, которые еще не успели насладиться плодами, необходимо посетить московские ярмарки, где бахчевые будут в продаже еще несколько недель.

Там ранее появились разные сорта облепихи, брусника "лесная поляна" и калина обыкновенная. Ягоды привозят в Москву фермеры из разных регионов России, в том числе Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской областей и Краснодарского края.

Один из участников ярмарки на Хабаровской улице Александр подчеркнул, что облепиха, брусника и калина являются русской витаминной кладовой. По его словам, эти ягоды веками росли в российском климате, "вобрав в себя всю его силу".

