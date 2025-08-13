Около 47 тонн арбузов и дынь проданы на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Летом на столичных ярмарках продали почти 33 тонны арбузов и более 14 тонн дынь. В Москву их привозят из разных южных российских регионов, передает портал mos.ru.

Отмечается, что арбузы и дыни помогают легче переносить жару, а также способствуют выведению из организма токсинов и богаты антиоксидантом ликопином и витамином C.

Наиболее популярными сортами арбузов "продюсер", "кримсон свит", "огонек", "сахарный малыш". Их основными поставщиками стали Астраханская и Ростовская области, Дагестан.

На ярмарках москвичи и туристы могут найти не только традиционные сорта дынь, такие как "колхозница" и "торпеда", но и другие: "карамель" с кожурой травянисто-зеленого цвета или "мануэлу" с ярким ароматом. Эти дыни привозят из Тамбовской, Астраханской, Ростовской и Липецкой областей.

Вместе с тем эксперты дали рекомендации, как выбрать самые вкусные плоды. У зрелого арбуза корка матовая, на боку есть желтое пятно, а хвостик сухой. Если постучать по кожуре, то звук должен быть звонким и вибрирующим, как будто лопнул пузырь.

Дыню же лучше выбирать по аромату. Также важно обращать внимание на сухой хвостик. Эксперты уточнили, что дыня "колхозница" становится спелой, когда корка желтеет, а сетка трещинок становится выпуклой. Также они посоветовали не выбирать дыни с вмятинами, поскольку они быстро портятся.

С 16 мая по 31 июля горожане купили в городских павильонах "Ягодные сезоны" более 3,5 тысячи тонн ягод. Всего по городу было открыто 250 брендированных павильонов, где фермеры со всей России продавали голубику, смородину, ежевику и другие ягоды.

