Москвичи купили более 3,5 тысячи тонн ягод в городских павильонах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В период с 16 мая по 31 июля горожане купили в городских павильонах "Ягодные сезоны" более 3,5 тысячи тонн ягод, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это на 500 тонн больше, чем в прошлом году.

Всего по городу было открыто 250 брендированных павильонов, где фермеры со всей России продавали голубику, смородину, ежевику и другие ягоды.

Многие москвичи покупают ягоды по дороге с работы домой, благодаря удачному расположению павильонов – рядом с метро и остановками общественного транспорта, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего было куплено больше 2,7 тысячи тонн клубники. На прилавках также можно было найти еще 11 видов ягод, в том числе крыжовник, землянику, голубику и другие. Этих ягод было куплено свыше 800 тонн.

Москва предоставляла торговые места бесплатно. Кроме того, проводилась регулярная ротация, что позволило попробовать ягоды из разных регионов и хозяйств России.

3 августа в столице открылось более 220 бахчевых развалов. Они будут открыты до 1 октября. Примерно 130 площадок появится рядом с продуктовыми магазинами, больше всего их будет в Южном административном округе.

Арбузы и дыни доставляют в Москву из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. Можно будет приобрести такие сорта дыни, как "колхозница", "торпеда", "карамель", а также арбузы "огонек", "сахарный малыш" и "кримсон свит".

