Эксперт Суслянок: малину нельзя мыть под сильным напором воды

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Малина – одна из самых нежных ягод, ее костянка соединена тонкими волокнами, поэтому малину нельзя мыть под сильным напором воды. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгия Суслянока.

По его словам, ягоду также нельзя замачивать в воде, поскольку она приводит к размягчению и потере формы малины.

"Кроме того, ягоды следует аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы избежать повреждений", – сказал эксперт.

Как отметил собеседник издания, после мытья качества малины сохраняются не более 2–3 дней. При этом плотные ягоды могут быть использованы для заготовок.

"Плотные ягоды можно использовать для варенья и джемов. Мягкие ягоды необходимо съедать сразу после мытья", – добавил Суслянок.

Между тем россиянам рассказали, как выбрать спелую медовую дыню. Как сообщает Pravda.Ru, цвет ее кожуры должен быть равномерным желтым или бежевым с сетчатым рисунком, плодоножка должна выглядеть коричневой и подсохшей, а аромат – сладким и выраженным. При этом если запаха нет, то дыня не дозрела.

Кроме того, спелая дыня наполнена соком, поэтому она будет казаться увесистой. По форме нужно обращать внимание на ее гладкость, отсутствие вмятин и бугров.

Целую дыню рекомендуется хранить при комнатной температуре, разрезанную – в холодильнике, а для освежающего вкуса необходимо охладить нарезанные куски. Вместе с тем из семян и кожуры дыни можно приготовить цукаты, варенье или медовый сироп, сказано в материале.

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