Врач Литвинова-Гразион: от фруктов часто пучит из-за большого количества сахара

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Вздутие живота после употребления в пищу таких летних фруктов и ягод, как арбуз, дыня, черешня, персик, абрикос и яблоко, обусловлено высоким содержанием природных сахаров и быстрых углеводов. Об этом предупредила врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион.

"Сезонные фрукты – это значимый источник простых углеводов (сахаров), что является питательным субстратом, или пищей, для микробиома кишечника. При употреблении их в большом количестве либо при замене такими продуктами основного приема пищи микробиом, в том числе патогенная флора, может провоцировать газообразование", – рассказала она в беседе с "Газетой.ру".

Такие симптомы, по ее словам, особенно заметны после употребления арбузов и дынь, потому что в них не только много сахара, но и мало клетчатки. Диетолог подчеркнула, что среди сахаров, содержащихся во фруктах и ягодах, особое внимание стоит обратить на фруктозу. Она может вызвать наиболее сильную реакцию в кишечнике.

Как объяснила врач, фруктоза усваивается не полностью, особенно при большом количестве фруктов за раз. Это и приводит к ее ферментации в кишечнике, вызывая газы и вздутие.

При этом яблоки, груши и абрикосы, в свою очередь, богаты клетчаткой. Она также может вызывать дискомфорт, включая вздутие живота и спазмы, продолжила эксперт.

Более того, данный компонент стимулирует активность кишечных бактерий, увеличивая газообразование. Эти процессы могут быть особенно выраженными у людей с чувствительным кишечником или проблемами с микрофлорой.

Чтобы избежать вздутия, диетолог посоветовала постепенно вводить в рацион фрукты и ягоды, давая пищеварительной системе время привыкнуть к новым продуктам. Она также рекомендовала комбинировать их с другими продуктами.

"Лучше всего сочетать их с белковой пищей или с другими продуктами, которые не провоцируют резких скачков сахара в крови. Самый оптимальный период для употребления фруктов и ягод – в качестве десертного дополнения к основному приему пищи", – уточнила она.

При выборе фруктов стоит отдать предпочтение тем, у которых наименьшее содержание фруктозы, например чернике, клубнике или малине. Кроме того, важно следить за состоянием организма.

"Если вы заметили, что после определенных фруктов или ягод (например, арбузов или дынь) у вас часто появляется вздутие и неприятные ощущения, ограничьте их потребление или попробуйте заменить другими", – заключила специалист.

В свою очередь, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с News.ru назвала продукты, которыми легче всего отравиться в жару.

По ее словам, к ним относятся выпечка с кремом и молоком. Как объяснила эксперт, при нарушении условий хранения такие продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий – стрептококков и сальмонелл.

Волгина обратила внимание, что еще одной причиной отравлений становятся мясные продукты. Обычно это происходит из-за недостаточной термической обработки, что приводит к гниению.

Кроме того, в жару сроки хранения таких продуктов сокращаются, поэтому условия должны быть строже, добавила она.

"Несмотря на разницу типов бактерий, вызывающих отравление, симптомы обычно похожи: повышение температуры тела, сильная общая слабость, озноб, тошнота, сильная рвота, частый жидкий стул и боли в животе", – уточнила врач.

В таких случаях Волгина призвала немедленно обратиться к врачу либо лечь в больницу, чтобы лечиться в инфекционном отделении.

При этом до прибытия доктора она посоветовала провести процедуру промывания желудка, увеличить объем потребляемой жидкости и принять сорбенты. Врач также отметила, что пациенты с отравлением могут представлять опасность для окружающих, особенно для детей и пожилых людей, поэтому необходимо строго соблюдать правила личной гигиены.

Тем временем в Москве спрос на черешню, клубнику и абрикосы снизился почти на 10%. За год черешня подорожала на 38%, клубника – на 24%, персики – на 12%, абрикосы – на 11%. Эксперты объясняют такой скачок сезонными заморозками, которые повлияли на урожай и сократили поставки из Турции и Азербайджана.

