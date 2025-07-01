Экономист Тимофеев: цены на клубнику снизятся в ближайшие две недели

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В ближайшие две недели цены на клубнику могут снизиться до 30%. Этому способствует рост импорта и снижение курса валют, заявил Life.ru экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

По словам эксперта, если с лета 2024 года инфляция составила 9,4%, а с января 2025-го только 3,6%, то виден высокий результат по сдерживанию цен. Он уточнил, что на фоне подорожания электроэнергии, газа и других коммунальных услуг цены на продукты не только замедляются в росте, и но и имеют обратную динамику на снижение.

Тимофеев напомнил, что весной картофель подорожал на 17%, а в июне только на 2,8%. При этом годом ранее его стоимость выросла в цене на 92% – с 47 до 89 рублей, однако это было связано с тем, что урожаи оставались высокими на протяжении двух лет. Это позволило цене надолго зафиксироваться на уровне себестоимости. Производители, уточнил он, были вынуждены поднять оптовые цены, но резкое повышение сказалось на рознице.

В настоящее время такой проблемы нет, и к концу лета цены останутся на прежнем уровне, а возможно, из-за холодного лета и снизятся, подчеркнул экономист. В некоторых регионах по сравнению с началом года яйца подешевели с 101 до 81 рубля за десяток. Кроме того, снизилась стоимость ряда молочных продуктов, макаронных и крупяных изделий. Цена дизельного топлива за неделю выросла всего на одну копейку – до 71,44 рубля за литр, рассказал собеседник издания.

"Причин для роста цен на сельхозпродукцию с точки зрения издержек на топливо нет. Сезонные ягоды, такие как клубника, черника, смородина и крыжовник, также дешевые. Оптовые цены за последний месяц снизились на 7,2% <...> Смородина и часть урожаев из-за холодного лета в ряде регионов подешевеет", – указал Тимофеев.

Согласно данным Росстата, за неделю цены на белокочанную капусту снизились на 3,2%, картофель – на 2,2%, помидоры – на 2,1%, репчатый лук – на 1,5%, куриные яйца – на 2,4%, сахар – на 0,4%. При такой динамике картофель в августе может подешеветь на 9–14%, помидоры – на 8,4–18%.

"Стоимость пшеницы снижается, ожидаемый прогноз урожая растет – макаронные изделия подешевеют", – добавил специалист.

Ранее статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что ведомство предложило перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров. По его мнению, это помогло бы стабилизировать стоимость продуктов питания.

Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов с этим не согласился. Он назвал внедрение долгосрочного ценообразования на сезонные продукты невозможным, так как в этом процессе есть изменчивые факторы – урожайность культур, инфляция расходов на производство продуктов и потребительский ажиотаж.