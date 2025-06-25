Экономист Сафонов: введение долгосрочного ценообразования на продукты нереализуемо

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Внедрение долгосрочного ценообразования на сезонные продукты невозможно, так как в этом процессе есть ряд изменчивых факторов. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказал РИА Новости, что ведомство предложило перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров. По его словам, это помогло бы стабилизировать стоимость продуктов питания.

По словам Сафонова, реализовать такую модель будет невозможно по ряду причин.

"Это нереально хотя бы потому, что урожайность культур может меняться каждый год. Кроме того, существует инфляция расходов на производство продуктов, также важную роль играет потребительский ажиотаж. Надо принять во внимание и то, что часть товаров завозится из-за рубежа", – сказал экономист.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ В рыночной экономике такое долгосрочное планирование не применяется ни в одной стране.

Также, по словам Сафонова, любые ценовые ограничения повышают риски вымывания товаров с рынка.

"За примерами далеко ходить не надо: некоторые жизненно важные лекарства из-за высокой себестоимости и низких цен исчезли из производства", – заключил он.

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