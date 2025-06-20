Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке меда, муки и круп

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Министерство промышленности и торговли России предлагает провести эксперимент по маркировке картофеля и завтраков быстрого приготовления, меда в упаковке, а также круп, злаков и бобовых. Соответствующая инициатива российского кабмина размещена на портале проектов нормативно-правовых актов.

Эксперимент предлагается провести в период с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Кроме того, министерство считает, что с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года следует провести эксперимент по маркировке посуды, столовых приборов, изделий для уборки, декора и предметов интерьера.

Помимо этого, с 18 августа 2025 года по 31 августа 2026 года ведомство предлагает начать эксперимент по маркировке некоторых видов хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также туалетных принадлежностей, в том числе зубных щеток и нитей, косметических салфеток, маникюрных и педикюрных наборов и ряда других товаров.

Ранее Минпромторг предлагал ввести в РФ обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке. Согласно инициативе, участников оборота в информационной системе маркировки планируется начать регистрировать с 1 сентября.

При этом требования к нанесению средств идентификации будут вводиться поэтапно, в зависимости от вида продукции – с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года.