Минпромторг РФ предложил поэтапно начать обязательную маркировку сладостей с сентября

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В России могут ввести обязательную маркировку отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в потребительской упаковке. С соответствующим предложением выступил Минпромторг, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, участников оборота в информационной системе маркировки планируется начать регистрировать с 1 сентября. При этом требования к нанесению средств идентификации будут вводиться поэтапно, в зависимости от вида продукции – с 1 декабря 2025 года по 1 мая 2026 года.

Вместе с тем в России могут ввести и маркировку спортивного питания. По данным СМИ, инициативу поддержали в Госдуме. При таком развитии событий новые требования начнут действовать с 1 октября.

Авторы предложения утверждали, что маркировка спортивного питания необходима для того, чтобы потребители были уверены в том, что они покупают. По их данным, почти половина продукции на этом рынке является контрафактной.