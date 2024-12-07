В России могут ввести маркировку спортивного питания. По данным СМИ, инициативу поддержали в Госдуме, а межведомственное согласование соответствующий документ должен пройти уже в феврале–марте 2025 года.

При таком развитии событий новые требования начнут действовать с 1 октября следующего года. Авторы предложения утверждают, что маркировка спортивного питания необходима для того, чтобы потребители были уверены в том, что они покупают. По их данным, почти половина продукции на этом рынке является контрафактной.

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