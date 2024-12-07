Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 09:30

Общество

В России могут ввести маркировку спортивного питания

В России могут ввести маркировку спортивного питания

Более 1,5 млн российских семей в год смогут получать маткапитал

Первые пациенты смогут получить вакцину от рака осенью 2025 года

В РФ планируется зарегистрировать назальную вакцину от COVID-19 в 2025 году

Новости регионов: пожар в банном комплексе произошел в Самарской области

Метель началась во многих районах Москвы

Школьники и студенты из Москвы разбили лагерь на Южном полюсе

Телеканал Москва 24 провел прямой телемост с Антарктидой

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве"

Москву могут накрыть сугробы высотой до 10 сантиметров

В России могут ввести маркировку спортивного питания. По данным СМИ, инициативу поддержали в Госдуме, а межведомственное согласование соответствующий документ должен пройти уже в феврале–марте 2025 года.

При таком развитии событий новые требования начнут действовать с 1 октября следующего года. Авторы предложения утверждают, что маркировка спортивного питания необходима для того, чтобы потребители были уверены в том, что они покупают. По их данным, почти половина продукции на этом рынке является контрафактной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика