Терапевт Слободина: вода без сахара и легкие продукты в жару будут лучше для сердца

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Терапевт и ревматолог Галина Свободина рассказала, что в жаркое время для заботы о сердце и сосудах следует употреблять воду без сахара и легкие продукты, сообщает News.ru.

Чтобы избежать проблем с давлением и свертываемостью крови, эксперт посоветовала ограничить количество потребляемой соли. Из-за нее могут появиться отеки, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастет. Свободина отметила, что для заботы о своем здоровье стоит есть больше овощей, несладких фруктов и морсов и меньше мяса.

На сердце и сосуды, по словам терапевта, может плохо повлиять и большое количество кофе. Всего 50 миллиграммов кофеина могут повысить артериальное давление и увеличить частоту сердечных сокращений. Эксперт отметила, что реакция на кофеин у каждого человека индивидуальна. Она зависит от метаболизма, соотношения роста и веса, а также того, как часто человек пьет кофе.

Пока у человека не наблюдается головокружение и учащение пульса, кофе не опасен для сердца, заявила Свободина.

Ранее заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала, какие угрозы можно ожидать от продуктов, которые привозят курьеры. По ее словам, в жару не стоит заказывать тартары, суши, роллы, молочную продукцию.