Эксперты рассказали, что частое употребление рыбы облегчает боль и влияет на кожу

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Частое употребление рыбы облегчает боль, влияет на состояние кожи и ускоряет заживление ран, рассказали эксперты в беседе с RT.

В жирной морской рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот – веществ с доказанным противовоспалительным действием. Травматолог-ортопед Владимир Гордеев отметил, что употребление скумбрии, сардин или лосося уменьшает скованность при заболевании суставов и снижает риск их повреждений.

Нутрициолог Катерина Падолка добавила, что рыба оказывает комплексное влияние на состояние кожи, поскольку жирные кислоты EPA и DHA ослабляют воспаление, а витамины E и D, селен и цинк защищают клетки от повреждения.

Кроме того, белок из рыбы важен для формирования коллагена, который отвечает за упругость и плотность кожи. Вместе с тем селен, цинк и витамин D, содержащиеся в рыбе, поддерживают производство Т-клеток, снижают частоту и интенсивность ОРВИ, снижают риск аутоиммунных заболеваний.

Врач по гигиене питания и нутрициолог Екатерина Гузман отметила, что рыба – один из немногих продуктов, который содержит и витамин D, и омега-3. Оба эти вещества участвуют в выработке серотонина и мелатонина.

"По результатам международного исследования, люди, которые ели рыбу три раза в неделю, быстрее засыпали и не испытывали дневной сонливости", – подчеркнула Гузман.

Она добавила, что жирные кислоты омега-3 участвуют в том числе в выработке дофамина, поэтому частое употребление рыбы может снижать тревожность и способствовать облегчению симптомов депрессии.

Эксперты по питанию добавили, что действительно полезна не только дорогая красная рыба. Пользу могут принести также скумбрия, салака или сардины, передает Pravda.Ru. В них содержится много омега-3, которые улучшают работу мозга и когнитивные функции.

В скумбрии и салаке также содержится витамин D, белок и селен. При этом треска и минтай имеют низкое содержание жира. Кроме того, они богаты йодом, фосфором и чистым белком.

Эксперты отметили, что полезно употреблять и рыбные консервы. Например, сардины или сайру в собственном соку. Важно следить за составом, чтобы в продукте был минимум соли и отсутствовало масло.

При этом свежемороженую рыбу специалисты советуют покупать целыми тушками, избегая филе и готовых полуфабрикатов. Ее можно запекать с овощами, тушить или варить уху.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала, что сильная тяга к мясу, соленому или сладкому сигнализирует о дефиците витаминов и микроэлементов в организме. Например, желание есть сладкое может развиваться из-за недостатка магния, а потребность в соленом говорит о дефиците воды в организме.