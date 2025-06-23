Врач Александра Ноев: тяга к шоколаду возникает при дефиците магния

Фото: 123RF/progressman

Сильная тяга к мясу, соленому или сладкому сигнализирует о дефиците витаминов и микроэлементов в организме. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Александра Ноев.

По ее словам, постоянное желание есть сладкое, в частности, шоколад, может развиваться из-за недостатка магния в организме.

"Также в составе таких продуктов находится триптофан – аминокислота, которая расслабляет нервную систему. Она активизирует синтез мелатонина (гормон сна. – Прим. ред), поэтому некоторым сложно заснуть, если не съесть дольку шоколада", – рассказала врач.

Чтобы снизить тягу к сладостям, врач посоветовала употреблять больше морепродуктов, в которых содержится много белка.

Когда повышается потребность в соленом, это нередко говорит о дефиците воды в организме, добавила врач в программе "Доктор 24".





Александра Ноев врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Дело в том, что сильное желание съесть что-то соленое – это один из способов организма заставить человека выпить воды. При этом желательно употреблять чуть теплую жидкость – до 45 градусов.

"У женщин также может появиться внезапная тяга к мясу. Обычно это сигнализирует о дефиците витамина В12 или низком ферритине, а также может говорить о нехватке железа и витамина В9", – заключила Александра Ноев.

Ранее врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская рассказала, что употребление сахара повышает уровень глюкозы в крови и синтез инсулина. Из-за этого замедлятся регенерация кожи и возникают высыпания.