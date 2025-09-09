Брусника, облепиха и калина появились на прилавках московских ярмарок

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Разные сорта облепихи, брусника "лесная поляна" и калина обыкновенная появились на прилавках столичных ярмарок выходного дня, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ягоды привозят в Москву фермеры из разных регионов России, в том числе Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской областей и Краснодарского края.

Один из участников ярмарки на Хабаровской улице Александр подчеркнул, что облепиха, брусника и калина являются русской витаминной кладовой. По его словам, эти ягоды веками росли в российском климате, "вобрав в себя всю его силу".

"Чтобы сохранить ценность плодов, советую перетирать их с сахаром или сушить при щадящих температурах. Главный совет по хранению: если у вас свежие ягоды, держите их в холоде в стеклянной таре, а перетертые – только в холодильнике, чтобы сохранить весь вкус и пользу. Из них можно приготовить вкуснейший морс и компоты", – поделился Александр.

Облепиха богата витаминами А, С и Е, а также обладает регенерирующими свойствами и повышает иммунитет. Изначально она произрастала в Сибири и на Алтае.

В бруснике содержатся витамины С и Е. Она обладает противовоспалительным действием. Раньше бруснику называли ягодой бессмертия, поскольку она могла сохранять полезные свойства в моченом виде до следующего урожая.

В свою очередь, калина, являясь источником витамина К и антиоксидантов, укрепляет сердце и сосуды, а также помогает нормализовать давление.

Все эти ягоды можно использовать в приготовлении морсов, пирогов, других десертов, а также сложных соусов.

Ранее на прилавках московских ярмарок выходного дня появился свежий урожай ежевики. Ягода содержит большое количество мощных антиоксидантов, витамины C, K и группы B. В Москву ее привозят из Крыма, Липецкой, Нижегородской и Рязанской областей, а также других регионов страны.